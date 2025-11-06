Printre adversarii campioanei României va fi și Flavius Daniliuc, fotbalistul austriac cu origini românești, care a ajuns la FC Basel în vară, în urma unui transfer de la Salernitana.

Flavius Daniliuc: ”Este pentru prima dată când se întâmplă asta!”

Flavius Daniliuc a luat parte la conferința de presă premergătoare meciului cu FCSB și a făcut o dezvăluire cu privire la partida contra campioanei României.

Chiar dacă nu mai simte o legătură profundă cu țara în care s-a născut, Daniliuc spune că familia sa este încântată că fotbalistul va juca împotriva unei echipe din România, motiv pentru care întreaga sa familie va fi pe stadion.

”Pentru mine este un meci ca oricare altul, doar că pentru prima dată întreaga mea familie va fi pe stadion. Am primit multe solicitări pentru bilete!”, a spus Flavius Daniliuc.

Întrebat de ce a refuzat naționala României pentru a juca pentru Austria, Daniliuc a recunoscut: ”Am crescut în Viena, părinții mei au trait acolo peste 40 de ani, am jucat în echipele de junior ale Austriei. De asta am ales să joc pentru naționala Austriei”.

