Antrenor SURPRIZA pentru Ionut Radu! Este mare favorit sa o preia pe Genoa dupa esecul umilitor in fata lui Lazio

Meciul Lazio - Genoa s-a incheiat cu scorul de 4-0 si echipa lui Ionut Radu si-ar putea schimba antrenorul.

Conform celor de la Sky Sport Italia, rezultatul usturator din meciul cu Lazio i-a pus capac patronului echipei, Enrico Preziosi. Acesta este pregatit sa il demita pe actualul antrenor al formatiei din Genoa, Aurelio Andreazzoli. Principalul favorit pentru postul de antrenor este Gennaro Gattuso. Fostul mijlocas este in capul listei si conducerea a luat deja legatura cu Gattuso.

Ultimul club pe care l-a antrenat Gennaro Gattuso a fost AC Milan, echipa la care a stat doi ani. Daca se va ajunge la un acord, Gattuso ar putea debuta chiar impotriva milanezilor, pe 5 octombrie.

Genoa este pe locul 18 in campionat cu doar cinci puncte dupa primele sase runde.

Stefan Radu i-a marcat un gol de senzatie lui Ionut Radu in partida de astazi. Stefan Radu a reusit un sut imparabil in vinclul stang. Fundasul lui Lazio nu mai marcase in Serie A de doi ani si noua luni.