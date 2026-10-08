După ce ne-am „clătit ochii” cu jocul echipei naționale, revenim în competiția noastră cea de toate zilele, Superliga. Aici, suntem zmei! Ne luptăm cu patos un sezon întreg, iar când ieșim în competițiile europene nu ne prinde nici toamna, cu mici excepții. Azi, este derby-ul orașului Cluj: CFR – „U”! O rivalitate veche între două grupări cu o vechime importantă în fotbalul românesc.

CFR este pe 8, cu 13 puncte, în timp ce rivala „U” este pe locul 5, cu 15 puncte. Cu o victorie azi, trupa lui Șumudică ar putea trece peste marea rivală din oraș.

Partida este o restanță din etapa a 4-a.

Echipe probabile:

CFR Cluj – Vâlceanu – Braun, Kresic, Rocha – Kun, Perianu, Nalic, Camora – Cordea, Drazic, Șfaiț

U Cluj – Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Codrea, Chipciu – Drammeh, Bic – Macalou, Nistor, Mendy – Aliev

Marius Șumudică nu se poate baza pe Fică, Masic și Biliboc, iar în această săptămână, mai mulți jucători au acuzat stări gripale.

Cristiano Bergodi nu îl are la dispoziție pe Loosli.

Casele de pariuri oferă cote echilibrate la victorie:

CFR – 2.50

Egal – 3.40

Universitatea – 3.00

Se așteaptă o partidă cu goluri în ambele porți, pariul „ambele marchează” având o cotă de 1.59.

CFR a câștigat ultima partidă directă cu scorul de 2-1, meci disputat pe 25.04, în timp ce „U” a câștigat penultima partidă, din data de 16.03.

În ultimele 5 jocuri directe, CFR conduce cu 3-1.

În ultimele 10 partide directe, este egalitate, 4-4.

Partida va fi condusă de Horia Mladinovici.

Sugestia Sport.ro:

Ambele echipe marchează