Inter si-a schimbat din nou logo-ul! "Numele meu este povestea mea!" Cum arata noua emblema a liderului din Italia

Inter si-a schimbat din nou emblema.

Liderul clasamentului din Serie A si-a prezentat noua emblema pe retelele de socializare, la 7 ani de la ultima modificare.

Noul logo este asemanator celui initial, lansat in 1908, si seamana si cu cel adoptat in 2014. Design-ul este, insa, unul mai simplu, infatisand literele I si M suprapuse, incadrate de 3 cercuri colorate in alb, negru si albastru.

Emblema a fost postata pe contul de Twitter al clubului, oficialii Interului scriind si mesajul: "Numele meu este povestea mea."

IL MIO NOME È LA MIA STORIA.

I M FC INTERNAZIONALE MILANO.#IMInter pic.twitter.com/Vxambs2htM — Inter (@Inter) March 30, 2021

Inter este lider in Serie A, cu 65 de puncte acumulate dupa 27 de meciuri. In urmatoarea etapa din campionatul italiei, milanezii vor juca in deplasare pe terenul Bolognei, sambata, de la ora 21:45.