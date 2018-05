Inter s-a facut de RAS si poate rata Liga Campionilor! Soarta calificarii depinde de Walter Zenga!

Inter Milano a pierdut pe teren proporiu cu Sassuolo si e in afara locurilor de Champions League.

Soarta calificarii lui Inter in Champions League e in mainile lui Walter Zenga. Fostul portar visa sa isi antreneze fosta echipa, in schimb ii arbitreaza lupta cu Lazio pentru ultimul loc de Champions League.



Inter si Lazio se dueleaza in ultima etapa pe Olimpico, iar in acest moment sunt doua puncte intre ele. Doar Zenga o poate ajuta pe Inter sa mai ramana in cartile calificarii. Lazio joaca azi cu Crotone, de la ora 16:00.