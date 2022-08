Inter îl cedează pe Alexis Sanchez, iar starul chillian este aproape de un transfer în Ligue 1. Echipa care-l dorește

Sanchez a fost un jucător cu mare potențial, în momentul în care evolua pentru Arsenal, cota sa pe piață a atins 70 milioane de euro, conform site-urilor de specialiate, iar Manchester United l-a achiziționat pe 34 milioane.

Inter Milan l-a dorit pe chillian în vara anului 2019, conducerea l-a împrumutat pentru un sezon și l-a primit la echipă liber de contract, un an mai târziu.

Dar, Sanchez nu a impresionat la trupa de pe Giuseppe Meazza, iar jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat că Inter și Alexis au semnat documentele specifice cu privire la încheierea contractului fotbalistului.

Italianul a mai scris pe rețelele social media că chillianul va fi prezent săptămâna viitoare în Franța, pentru a demara procedurile de transfer cu Olympique de Marseille.

Verbal, Sanchez și conducerea clubului au stabilit că va exista un contract până în 2024. Rămâne doar ca atacantul să-l semneze și să fie anunțat pe rețelele social media ale trupei lui Igor Tudor.

Alexis Sánchez has just signed all the documents for the termination of the contract with Inter - he’ll travel to Marseille this week to join OM on a free tranfer. ???????? #OM

Contract already agreed until June 2024, to be signed soon. #TeamOM