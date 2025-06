Conducerea lui Fenerbahce a ales să meargă pe mâna antrenorului Jose Mourinho, aflat în conflict cu câțiva jucători importanți ai echipei, printre care Edin Dzeko (39 de ani) și Dusan Tadici (36 de ani). Conflictul a făcut ca cei doi să refuzat să joace, în ultima etapă a sezonului trecut, în partida de acasă cu Konyaspor, câștigată cu 2-1.



Dzeko va semna cu Fiorentina și se întoarce în Serie A

Dacă Tadic se află în negocieri cu Olympiakos, Steaua Roșie Belgrad, Vojvodina Novi Sad, Bologna, PAOK Salonic și Ajax Amsterdam, jurnaliștii italieni scrie că Dzeko și-a găsit deja echipă, el aflându-se la Roma, unde va efectua vizita medicală, pentru a semna un contract cu Fiorentina.



Dacă examenul medical va fi trecut cu brio, atacantul se va deplasa la Florența, unde va semna contractul în cantonamentul Viola Park. Lui Dzeko i s-a propus o înțelegere pe un sezon cu opțiunea de prelungire cu încă un an, cu un salariu stagional de 1.8 milioane de euro.



Dzeko e unul dintre marii jucători din istoria Bosniei

Edin Dzeko (39 de ani) este născut la Sarajevo și a jucat pentru Zeljeznicar (2003-2005), Usti nad Labem (2005-2006), Teplice (2006-2007), VfL Wolfsburg (2007-2011), Manchester City (2011-2015), AS Roma (2015-2021), Inter Milano (2021-2023) și Fenerbahce (2023-2025). La trupa turcă a bifat 99 de meciuri și 46 de goluri. Are 141 de selecții și 68 de goluri pentru naționala de seniori a Bosniei și Heețegovinei, cu care a obținut calificarea la CM 2014.

În palmares are Bundesliga (2008-2009), Premier League (2011-2012, 2013-2014), FA Cup (2020-2011), EFL Cup (2013-2014), FA Community Shield (2012), Coppa Italia (2021-2022, 2022-2023), Supercoppa Italiana (2021, 2022), o finală de Champions League (2022-2023) și numeroase distincții individuale, printre care Bosnian Sportsman of the Year (2009, 2018), Bosnian Footballer of the Year (2009, 2010, 2011), Bundesliga Players' Player of the Year (2008-2009) și titlurile de golgheter al Bundesligii (2009-2010), Serie A (2016-2017), Europa League (2016-2017) și DFB-Pokal (2008-2009).

Este cotat acum la 1.6 milioane de euro, după ce a fost cumpărat de Manchester City cu 37 de milioane de euro, în ianuarie 2011.



