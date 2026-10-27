Cele două grupări își dau întâlnire pe ”Stadio Pierluigi Penzo”. Ultima înfruntare dintre Venezia și Inter a avut loc în decembrie 2025, când ”nerazzurrii” s-au impus cu 5-1 în Coppa Italia, competiție care se vede în direct pe VOYO și pe care au câștigat-o ulterior.

Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar”

Din această lună, pe Venezia o antrenează Davide Nicola, italianul care în stagiunea precedentă a pregătit-o pe Cremonese

Înaintea meciului direct, Davide Nicola a evidențiat că Inter este o echipă puternică, dar nu de nebătut: ”Cu siguranță că Inter e puternică și că e o echipă dificilă pe care o poți întâlni, dar nu e de nebătut!”, sunt cuvintele tehnicianului.