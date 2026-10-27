Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar”

Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar” Serie A
SPORT.RO
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Venezia și Inter se întâlnesc miercuri în etapa #9 din Serie A.

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Cele două grupări își dau întâlnire pe ”Stadio Pierluigi Penzo”. Ultima înfruntare dintre Venezia și Inter a avut loc în decembrie 2025, când ”nerazzurrii” s-au impus cu 5-1 în Coppa Italia, competiție care se vede în direct pe VOYO și pe care au câștigat-o ulterior.

Îl ”amenință” pe Cristi Chivu înaintea meciului direct: ”Inter e puternică, există însă un dar”

Din această lună, pe Venezia o antrenează Davide Nicola, italianul care în stagiunea precedentă a pregătit-o pe Cremonese

Înaintea meciului direct, Davide Nicola a evidențiat că Inter este o echipă puternică, dar nu de nebătut: ”Cu siguranță că Inter e puternică și că e o echipă dificilă pe care o poți întâlni, dar nu e de nebătut!”, sunt cuvintele tehnicianului.

Până acum la Venezia, Davide Nicola are o victorie, 1-0 cu Napoli în runda cu numărul 7 din Serie A și un 0-1 cu Genoa, clubul patronat de Dan Șucu, în etapa precedentă din campionatul Italiei.

Venezia și Inter în clasament

Inter se află pe locul secund cu 22 de puncte. Șapte victorii și un egal are până acum echipa pregătită de Cristi Chivu după opt runde desfășurate în Serie A.

De cealaltă parte, Venezia e ultima clasată cu trei puncte. O victorie, cea prezentată mai sus, și șapte înfrângeri are formația dirijată de Nicola, care are ca obiectiv salvarea de la retrogradare.

Clasamente oferite de Sofascore
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