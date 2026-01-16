Îi anunță deja plecarea lui Chivu: "Italia nu îl merită! E menit să antreneze marile echipe ale Europei"

Serie A
Antonio Cassano (43 de ani) a analizat ultimul meci al celor de la Inter, victoria la limită în restanța cu Lecce, scor 1-0.

Antonio Cassanocristi chivuInter Milano
Adesea un personaj controversat în Italia și recunoscut pentru discursul fără perdea, Cassano și-a păstrat acest stil și în ultima intervenție publică. Fostul atacant de la AS Roma, AC Milan, Inter sau Real Madrid a analizat victoria echipei lui Chivu contra lui Lecce, scor 1-0.

Antonio Cassano: "Chivu a arătat un curaj pe care îl au marii antrenori"

Italianul a remarcat curajul arătat de Chivu pe parcursul jocului, în special în a doua repriză, și a explicat de ce îl admiră foarte mult pe actualul antrenor de la Inter, pe care îl compară cu Luis Enrique, tehnicianul de la Paris Saint-Germain. 

"Inter a meritat să câștige contra lui Lecce. Nu a jucat bine, jucătorii au fost obosiți, dar a jucat mai mult fotbal decât Lecce. Cu excepția ocaziei lui Siebert, Inter a câștigat pe merit.

Antrenorul lui Lecce a decis să schimbe post pe post - atacant cu atacant, mijlocaș cu mijlocaș. Chivu a făcut invers. A jucat cu trei atacanți, iar cu Zielinski la mijloc. Apoi, la 10 minute după gol, a scos un atacant și a revenit la sistemul original. Asta înseamnă curaj, un curaj pe care îl au marii antrenori și cărora nu le pasă de părerile celorlalți. Chivu vorbește așa cum vrea și face ce vrea în funcție de calitățile jucătorilor lui. Nu e genul de antrenor care să lingușească.

Când l-am auzit vorbind pe Chivu, mi-a amintit de Luis Enrique. A fost criticat că nu face cantonamente, dar iată că a câștigat tot. În Italia nu suntem obișnuiți cu lucrurile făcute diferite. Nouă ne plac lingușitorii și fotbalul defensiv", a spus Antonio Cassano, la emisiunea Viva el Futbol, potrivit Sempre Inter.

Antonio Cassano: "Chivu și Fabregas, diferiți de restul"

În schimb, Cassano a avut un discurs dur la adresa lui Simone Inzaghi, predecesorul lui Chivu de la Inter, pe care l-a descris drept "geniul care a petrecut patru sezoane vânzându-se bine și care a provocat doar dezastre".

Fac declarat al discursului și al stilului de joc practicat de Chivu, Cassano a reiterat că se așteaptă ca românul să părăsească în curând Italia și să facă pasul la un club și mai mare. 

"Chivu și Fabregas sunt diferiți de restul. Sunt antrenori cărora le e sortit să plece. Italia nu îi merită. Ei doi sunt meniți să antreneze cele mai mari echipe din Europa", a mai spus Cassano.

Anterior, fostul atacant spunea că l-ar vedea pe Chivu fie în Premier League, fie la Barcelona sau Real Madrid.

