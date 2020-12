E GATA, VINE PETRESCU?! Al Nassr si-a dat afara antrenorul. Petrescu e primul pe lista seicilor

Petrescu ar putea semna un contract de milioane cu echipa seicilor!

Antrenorul portughez de la Al Nassr, Rui Vitoria, a fost demis de la echipa, dupa rezultatele slabe din ultimul timp. Astazi, presedintele Consiliului de administratie al echipei Al Nassr a facut publica despartirea de antrenorul lusitan.

"1- Am reziliat contractul personalului tehnic condus de domnul Vitoria de comun acord.

2- Antrenorul echipei de juniori, Aline Horvat, a fost numit temporar, manager la prima echipa.

3- Crearea unui departament de masurare a performantei tehnice, care include in componenta sa un consilier tehnic saudit, un consilier tehnic strain, plus includerea lor in personalul tehnic.

Ii cerem lui Allah sa ne ajute si sa ne indrume", a fost anuntul postat pe Twitter de presedintele Consiliului de administratie al echipei Al Nassr

١- إنهاء عقد الجهاز الفني بقيادة السيد فيتوريا بالتراضي.

٢- تعيين مدرب شباب النصر السيد ألين هورفات مديرا فنيا للفريق الأول مؤقتا

٣- استحداث إدارة لقياس الأداء الفني تضم في عضويتها مستشار فني سعودي ومستشار فني أجنبي وضمهم للجهاز الفني.

ونسأل الله التوفيق والسداد???????? — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) December 27, 2020

Al Nassr a fost interesata de Dan Petrescu inca din noiembrie, dar totul s-a complicat din cauza clauzei de reziliere a antrenorului portughez. Jurnalistii arabi de la so3ody.com au anuntat in urma cu cateva zile ca Al Nasr si Petrescu au ajuns la un acord preliminar, iar totul ar urma sa fie in curand anuntat oficial.

Cele doua parti se afla acum in negiocieri, iar "Bursucul" ar urma sa incaseze la arabi un salariu de 2 milioane de euro pe an.