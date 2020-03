Higuain a incalcat regulile carantinei si a zburat de URGENTA in Argentina! Motivele starului de la Juventus au fost dezvaluite de fratele sau

Higuain a parasit Italia pentru a se intoarce in Argentina, desi recomandarea a fost sa ramana in carantina.

Atacantul lui Juventus a incalcat regulile carantinei si a parasit Italia in timpul pandemiei de coronavirus. Higuain a zburat in Argentina pentru a fi alaturi de mama sa, care este grav bolnava.

Potrivit The Sun, starul lui Juventus a fost oprit de politie in timp ce parasea Torino pentru a incerca sa ajunga in Franta sau Spania, de unde urma sa ia un avion spre Argentina.

Actiunile lui Higuain l-au lasat fara cuvinte pe avocatul sau Rinaldo Romanelli, care spune ca Higuain ar fi trebuit sa respecte regulile carantinei si sa ramana in Italia.

Romanelli a afirmat ca nu stie modalitatea prin care Higuain a reusit sa obtina ok-ul pentru a parasi Italia, una din variante fiind aceea ca Juventus i-a permis sa plece.

Avocatul a fost taxat de fratele lui Higuain, Nicola, care a dezvaluit printr-o postare pe Facebook care a fost motivul deciziei fotbalistului si cum a reusit sa plece:

"Mama noastra, ca atatia alti oameni din lume, se lupta cu o boala numita cancer. Acesti oameni in mod clar nu se gandesc la santatea mamei mele, le pasa doar de mentionarea cuvantului magic, care in acest caz este 'Higuain', asa functioneaza aceasta afacere. Evident, toata lumea stie pentru cine este acest mesaj si nu imi place sa generalizez. Fratele meu a calatorit cu autorizatia clubului si cu un certificat care dovedeste ca este negativ pentru Covid-19. Ca orice alt cetatean argentinian din aceasta tara, el indeplineste masurile de carantina solicitate de presedintele nostru. Higuain nu a fugit, ok? Motivul este ca el sa poata fi alaturi de mama noastra in aceasta situatie nedorita. Va rugam sa nu folositi cuvantul magic in acest moment delicat al familiei. Este mai bine sa va puneti eforturile in a face lucruri mai importante. Multumesc!", a spus fratele lui Higuain.

