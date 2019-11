Guardiola da peste cap piata din Europa! Pep se "transfera" la un alt GIGANT si ia cu el un star de la Liverpool

Pep Guardiola ar putea reconfigura polii de putere in Europa.

Potrivit presei internationale, antrenorul lui City se gandeste sa plece de la Manchester City la finalul sezonului si ar putea ajunge la Juventus. Italienii l-au trecut pe primul loc in topul posibililor inlocuitori pentru Sarri. Guardiola nu ar spune "Nu" unei aventuri in Serie A, avand in vedere ca a petrecut deja 4 ani la City, in vara ii expira contractul cu englezii, iar campionatul italian este singurul dintre marile ligi ale Europei in care nu a antrenat.

Daca va veni la Juventus, Guardiola va veni si cu un star din Premier League. Salah, vedeta lui Liverpool, este jucatorul pe care Guardiola il va aduce cu el. Potrivit presei engleze, Juventus a inceput deja negocierile cu Liverpool pentru transferul lui Salah. Englezii cer 180 de milioane de euro pentru transferul egipteanului.