GOL FABULOS de la centrul terenului pentru Harry Kane in super amicalul cu Juventus! VIDEO: cum a marcat

Tottenham s-a impus cu 3-2 in super amicalul cu Juventus de la Singapore!

Lamela a deschis scorul pentru englezi dupa 30 de minute de joc. Actiunea adevarata a venit in partea a doua a meciului. Higuain si Ronaldo au intors rezultatul in doar 4 minute, apoi a fost randul lui Tottenham sa forteze. Moura a egalat, iar Harry Kane a adus victoria pentru Tottenham in minutul 3 de prelungire cu o super executie de la mijlocul terenului. Ndombele a recuperat dupa e eroare a lui Rabiot, iar Kane a finalizat cu un sut fantastic de la 50 de metri!



¡LO QUE ACABA DE HACER HARRY KANE! ???? Al minuto 92' nos regaló este golazo desde la media cancha ante la Juventus ????#ICCxESPN ???? pic.twitter.com/c0DxleomX8 — ESPN.com.mx (@ESPNmx) July 21, 2019





Perte de balle de Rabiot, inspiration magistrale d’Harry Kane. pic.twitter.com/rMVWbXbo8x — Quaresma grosse chatte (@Pas_De_Pression) July 21, 2019