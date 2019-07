Pleaca de langa Ronaldo pentru MUNTELE de bani al seicilor?! Surpriza TOTALA pe piata transferurilor: PSG e gata sa umbe din nou la seiful cu sute de milioane

PSG vrea transferul cu orice pret indiferent de finalul telenovelei Neymar!

Francezii de la RMC sustin ca supercampioana din Ligue 1 a luat legatura cu reprezentantii lui Paulo Dyba. Argentinianul vine dupa un sezon modest la Juve si ar accepta sa plece in aceasta vara. Directorul sportiv Leonardo vede in transferul lui Dybala o sansa extraordinara pe care i-o ofera piata si va face tot posibulul sa-l aduca pe Parc des Princes. Venirea lui Dybala nu e conditionata de plecarea lui Neymar la Barcelona, mai spun sursele postului de radio.



Dybala, 25 de ani, a marcat numai 5 goluri tot sezonul trecut pentru Juve in Serie A. Cota sa a ramas insa una excelenta. Transferul sa la PSG s-ar face pentru cel putin 100 de milioane de euro.