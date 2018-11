N-au pus ochii doar pe Stanciu! Vor sa transfere de la Chelsea! Pe cine vrea AC Milan in ianuarie: E solutia perfecta

AC Milan a pus ochii pe un jucator de la Chelsea.

Cesc Fabregas a ajuns la 31 de ani si intra in ultimul an de contract la Chelsea, astfel ca ar putea fi disponibil la un pret mai mic in urmatoarea perioada de transferuri.

In aceste conditii, AC Milan si-au manifestat din nou interesul pentru un transfer al lui Fabregas, potrivit Calciomercato.

Clubul din Serie A l-a urmarit pe Cesc Fabregas si in vara, insa au ales sa nu ii faca nicio oferta.

Totusi, se pare ca italienii s-au mai gandit si vor sa-i faca o oferta de nerefuzat jucatorului spaniol in ianuarie. Echipa de pe San Siro are mai multi accidentati la centrul terenului si vor sa aduca intariri in aceasta zona.

Cei de la Milan vad in Fabregas omul perfect pentru a umple golul lasat de accidentarile grave ale lui Lucas Biglia si Giacomo Bonaventura.