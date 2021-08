AC Milan a transferat un campion european cotat la 13 milioane de euro

AC Milan, echipă antrenată de Stefano Pioli, a anunţat sâmbătă că l-a achiziţionat pe campionul european Alessandro Florenzi, sub formă de împrumut de la AS Roma, cu opţiune de transfer permanent. Florenzi, fundaș dreapta care poate evolua și ca mijlocaș dreapta, a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2022 şi va purta numărul 25.

