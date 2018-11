Reactia lui Stanciu la interesul lui AC Milan pentru transfer! Italienii anunta ca si Inter il urmareste

Nicusor Stanciu a marcat un gol in victoria Romaniei cu 3-0 in fata Lituaniei.

Nicusor Stanciu (25 de ani) a marcat 4 goluri in 14 meciuri pentru Sparta Praga in acest sezon. Titular in primul 11 al formatiei aflate pe locul 3 in Cehia in acest moment, mijlocasul roman, fost la FCSB si Anderlecht, a atras atentia unor cluburi mari. Presa ceha a notat recent ca el este dorit inclusiv de forte ca AC Milan si Borussia Monchengladbach. Si Inter l-ar urmari pe Stanciu.

Stanciu spune, insa, ca se simte deocamdata bine la Praga si nu se gandeste la transfer.

"Momentan sunt bine la Sparta, am o relatie buna cu oamenii de acolo, sunt si al doilea capitan al echipei. Un lucru care ma bucura si ma motiveaza este ca sunt apreciat si nu as vrea sa plec. Ma simt apreciat si iubit de fani, mi-ar parea rau sa plec acum. Imi doresc foarte mult sa castig un trofeu acolo. Practic, ei mi-au dat o mana de ajutor", a spus Nicusor Stanciu dupa Romania 3-0 Lituania.