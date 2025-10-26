Încep problemele pentru Dan Șucu, în calitate de acționar majoritar al clubului Genoa! Pentru că, în curând, se va împlini un an, de când această grupare a fost preluată de omul de afaceri român și, în loc să înregistreze un progres, Genoa e pe „tobogan“.

Astăzi, formația pregătită de Patrick Vieira a fost învinsă, din nou, în Serie A: 1-2 cu Torino, în deplasare. Într-o partidă în care Nicolae Stanciu a lipsit – e accidentat – oaspeții au deschis scorul prin Thorsby (7), dar n-au fost în stare să-și păstreze avantajul. Pentru că golurile înscrise de Sabelli (63) și de Maripan (90) au trimis punctele în contul torinezilor.

Genoa, pe ultimul loc în clasamentul din Serie A

Acest rezultat adâncește criza pentru Genoa, aflată într-o situație catastrofală! În acest moment, echipa e pe ultimul loc în Serie A, fără victorie, în primele 8 etape. Bilanțul: 3 egaluri, 5 înfrângeri, golaveraj 4-11!

În acest moment, Genoa e la două puncte de poziția a 17-a, prima care asigură rămânerea în Serie A. În aceste condiții, următoarele două meciuri, cu Cremonese (29 octombrie) și cu Sassuolo (3 noiembrie), ambele cu echipe de mijlocul clasamentului, sunt decisive pentru rămânerea lui Patrick Vieira pe bancă!

