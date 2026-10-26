GALERIE FOTO E loc de visuri pentru Sorana Cîrstea, în capitala Japoniei: românca a urcat în clasament și poate spera la un maxim nou

E loc de visuri pentru Sorana Cîrstea, în capitala Japoniei: românca a urcat în clasament și poate spera la un maxim nou Tenis
Marcu Czentye
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Sorana Cîrstea, șansă formidabilă în turneul WTA 500 de la Tokyo.

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Tenis WTAclasament WTAWTA TokyoSorana Cirstea
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani) a urcat un loc în clasamentul WTA, în actualizarea săptămânală efectuată luni, 26 octombrie.

Cea mai bună jucătoare de tenis a României, la ora actuală, a revenit pe locul al șaisprezecelea în ierarhia lumii, la o poziție distanță de cea mai înaltă clasare a carierei.

Sorana Cîrstea, la doar 7 puncte WTA de locul 15 mondial, cel mai înalt ocupat în carieră

Număr 15 WTA în luna septembrie, Cîrstea se regăsește, la finalul lui octombrie, luptând nu doar pentru posibila egalare a acelei performanțe, ci și având șanse reale în a-și seta un nou record de carieră.

În turneul WTA 500 de la Tokyo, Sorana Cîrstea își poate apropia un număr însemnat de puncte, întrucât nu are de apărat niciunul, iar orice victorie pe care o obține va avea efect vizibil în ierarhie, începând de săptămâna viitoare.

Motivația este uriașă pentru jucătoarea din țara noastră, deoarece Victoria Mboko stă la doar 7 puncte în fața sa, în clasamentul actualizat, iar Elise Mertens, ocupanta locului 14, se află la o distanță de 154 de puncte, posibil de surmontat în cazul unui parcurs lung avut de româncă în capitala Japoniei.

Sorana Cîrstea își va începe campania la Tokyo printr-un meci cu australianca Maya Joint (94 WTA). Partida va avea loc marți, după ora 03:30, scorul meciurilor directe indicând egalitate, 1-1.

Sorana Cîrstea

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Jaqueline Cristian suferă efectele absenței din circuit

Cu trei jucătoare în top 100 WTA, România rămâne o țară de referință în tenisul feminin mondial, însă această săptămână aduce și o veste nefericită.

Dacă Sorana Cîrstea a reușit să urce o poziție în clasament, iar Gabriela Ruse a rămas pe locul al 60-lea, ocupat și săptămâna trecută, Jaqueline Cristian a mai coborât alte 12 poziții, până pe a 83-a a ierarhiei mondiale.

Jaqueline Cristian muncește din greu pentru a se recupera în timp util în vederea startului sezonului 2027, care îi va oferi, din fericire, șansa unei calificări directe pe tabloul principal al Openului Australian, primul turneu de mare șlem programat în anul următor.

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