Eliberat de tensiune, antrenorul român a "explodat" pe margine și a sărbătorit succesul printr-o alunecare spectaculoasă pe genunchi, gest care i-a ruinat ținuta. După meci, Chivu a fost protagonistul unui moment savuros la interviuri, unde a apărut în trening, și a glumit pe seama celebrării sale.



"Mi-am distrus costumul, acum sunt în trening. Sponsorii sunt puțin supărați", a spus Chivu zâmbind, la microfonul DAZN. Fostul internațional român a explicat de ce s-a bucurat atât de intens: "Meciurile astea sunt mai ușor de pierdut decât de câștigat, așa că atunci când învingi în felul ăsta, te bucuri, recunoscând faptul că putea la fel de bine să meargă prost".



Inter a urcat pe locul doi în Serie A după acest succes, obținut după ce Giovane (Verona) egalase reușita superbă a lui Piotr Zielinski.



Chivu recunoaște: "Am fost împotrivă!"



Culmea, golul prin care Inter a deschis scorul, o execuție magnifică a lui Zielinski, a venit în urma unei scheme la care Chivu s-a opus inițial. Polonezul a marcat cu un voleu la vinclu, direct dintr-un corner executat de Calhanoglu la marginea careului.



Românul a dezvăluit că ideea i-a aparținut secundului său, Angelo Palombo. "Eu am fost împotrivă! Dacă mergea prost, ne puteau lovi pe contraatac cu viteza lor. Dar, având calitatea pe care o avem, e bine să încerci astfel de lucruri. Tot meritul este al lui Angelo, al lui Filippo și al băieților care se angajează să inoveze la fazele fixe", a transmis Chivu, oferind credit staff-ului său.

