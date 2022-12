Fotbalistul de la Juventus care se gândește la Premier League: „Mă atrage mult!”

Mijlocașul central se află la Juventus din vara anului 2019 și mai are contract doar până la finalul lui iunie 2023 cu „Bătrâna Doamnă”. Iar după ultimele incidente ale clubului din Serie A, Rabiot ar putea să o părăsească definitv pe Juve după ce i se termină contractul.

Mai mult, francezul născut la Saint-Maurice, cu 145 de meciuri în picioare pentru Juventus în toate competițiile, a și vorbit despre visul său de a evolua în Premier League. Adrien Rabiot nu a precizat însă, că are și o echipă favorită, ci doar că și-ar dori să evolueze acolo unde fotbalul a luat naștere!

„Premier League mă atrage. Mereu am spus că mi-aș dori să evoluez acolo. Se va întâmpla asta după ce mi se termină contractul la Juve? Nu știu. Nu am nicio echipă favorită din Anglia, nu e niciuna pentru care aș dori să joc în mod necesar”, a spus francezul, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Rabiot on future as contract expires in June: “Premier League attracts me. I've always said I'd like to play there — will it be at the end of my contract at Juve? I don't know”. ???????????? #transfers

“I don't have favorite team in England, no team where I’d necessarily like to play”. pic.twitter.com/9OueJbqfaZ