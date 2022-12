Cristiano Ronaldo nu vrea la Al-Nasr! Motivul pentru care superstarul refuză 200 de milioane de euro pe sezon

Portugalia a zdrobit-o pe Elveția în optimile Campionatului Mondial, 6-1. Astfel, lusitanii o vor întâlni în sferturile competiției pe Maroc, care a eliminat-o pe Spania la loviturile de departajare, pe 10 decembrie, de la 17:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Fernado Santos (68 ani) a surprins înaintea meciului. Selecționerul Portugaliei a preferat să-l folosească pe Goncalo Ramos (21 ani) în locul lui Cristiano Ronaldo (37 ani). Iar atacantul Benficăi i-a răsplătit încrederea. A marcat un hat-trick la primul meci în care a jucat titular la echipa națională.

În plin Campionat Mondial, deținătorul a 5 Baloane de Aur a primit o ofertă colosală de la Al-Nasr. Liber de contract, Cristiano Ronaldo este ademenit de clubul din Arabia Saudită cu un contract pe două sezoane și jumătate, urmând să câștige 200 de milioane de euro pe an. Întrebat la finalul meciului cu Elveția dacă a semnat, lusitanul a infirmat zvonurile. Iar jurnalistul Pedro Sepulveda susține că superstarul nu ia în calcul oferta de la Al-Nasr și că își dororește o echipă care să se lupte pentru un loc în UEFA Champions League.

❌ @Cristiano will reject the 200m€ offer from @AlNassrFC . He's not looking for money. Ronaldo wants the ideal project to continue playing at the highest level. His priority continues to be a club with conditions to fight for @ChampionsLeague . Playing in Asia is not an option. pic.twitter.com/qMk5Utonkt