PSG, o nouă lovitură pe piața transferurilor! Toate detaliile contractului

Milan Skriniar (27 de ani) va intra în ultimele șase luni de contract cu Inter Milano, iar oficialii clubului de pe ”Meazza” așteaptă un răspuns din partea fundașului slovac cu privire la viitorul său.

Skriniar are o nouă propunere de contract ”pe masă” din partea celor de la Inter. I s-a propus să semneze o nouă înțelegere, cu un salariu de șase milioane de euro pe sezon.

Doar că ”pe fir” a intrat și PSG, care îi propune lui Skriniar un salariu mult mai generos, de nouă milioane de euro pe an, valabil până în 2027, notează jurnalistul Nicolo Schira pe contul său de Twitter.

