"Finalmente Champions!" Reactia italienilor dupa seara magica a lui Ronaldo: Cristiano, pe prima pagina dupa un meci de vis

Asteptarea a luat sfarsit! Cristiano Ronaldo a reusit sa sparga gheata la Juventus si a marcat primele sale goluri.

Ronaldo a avut nevoie de nu mai putin de 344 de minute pentru a inscrie in tricoul noii sale echipe. Adus in vara de la Real Madrid petnru 100 de milioane de euro, Ronaldo a reusit sa se faca remarcat la Juventus abia in etapa a patra.

Starul portughez a marcat doua goluri in meciul cu Sassuolo si a contribuit decisiv la victoria echipei lui Allegri, scor 2-1. Cu aceste reusite, Ronaldo a ajuns la 400 de goluri marcate in cariera la nivel de echipe de club.

Presa italiana are doar cuvinte de lauda pentru portughez! "CR2 Bum Bum! Ronaldo zboara la Juve!", scrie Gazzetta dello Sport. "Finalmente Champions!", titreaza si Corriere dello Sport, in timp ce Tuttosport pune pe prima pagina o fotografie cu Ronaldo si titlul "Sunt aici!", ca un mesaj pentru cei care i-au pus la indoiala calitatile, dar si un avertisment pentru rivali.