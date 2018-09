A rabufnit cand a fost intrebat despre Cristiano Ronaldo imediat dupa egalul cu Bilbao! Declaratia neasteptata a lui Marcelo

Real Madrid s-a impiedicat pentru prima data in acest sezon, 1-1 cu Athletic Bilbao.

Etapa perfecta pentru Barca in La Liga - dupa ce Atletico s-a salvat in prelungiri cu Eibar, si Real Madrid a facut doar 1-1 la Bilbao cu Athletic. Isco a marcat la 2 minute dupa intrarea pe teren iar Barca este lider gratie victoriei cu 2-1 de la Real Sociedad, un teren pe care Barca a avut mereu mari probleme.

"Egalul este dezamagitor. Speram sa fie un rezultat corect, ceea ce ar fi insemnat ca noi sa castigam meciul. Am dat totul pentru asta si ne-am imbunatatit evolutia in repriza secunda dar trebuie sa trecem peste acest meci si sa ne gandim la urmatorul. Am avut mult timp mingea si am creat ocazii insa nu am reusit sa inscriem. Avem o echipa fantastica, am jucat bine, dar nu am putut castiga.



Nu voiam sa pierdem puncte aici. Ne-a lipsit putin rabdarea. Dupa ce am primit gol, am incercat sa revenim rapid, dar asa se intampla uneori in fotbal. Am fost aproape de cele 3 puncte. Acum suntem la potentialul maxim" a declarat Marcelo dupa partida.

Fundasul brazilian, cel despre care presa din Italia a scris ca ar putea ajunge langa Ronaldo l-a Juventus, a rabufnit cand a fost intrebat daca i s-a simtit lipsa lui Ronaldo: "Cred ca suporterii isi aduc aminte des si de Raul, Zidane.. nu doar de Cristiano" a raspuns sec Marcelo.