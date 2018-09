Momentul SCANDALOS care umbreste ziua MAGICA a lui Ronaldo! L-a SCUIPAT in fata dupa ce i-a dat un cap in gura! Gest SCANDALOS pe teren

Scene IREALE pe Juventus Stadium in prelungirile meciului cu Sassuolo!

Douglas Costa a facut totul pentru a fi eliminat. Mai intai, i-a dat un cot in gura lui Di Francesco. Apoi, brazilianul a incercat sa-i dea aceluiasi fotbalist un cap in figura, chiar sub ochii arbitrului de centru. Costa n-a vazut decat galben si a luat asta drept un semn ca nimic nu i se mai poate intampla. Dupa ce s-a indepartat de central, l-a scuipat in fata pe fotbalistul lui Sassuolo, insa de aceasta data n-a mai scapat. A vazut rosu si a plecat injurand la vestiare.

Douglas Costa risca 3 etape de suspendare pentru gesturile sale, scrie Gazzetta dello Sport.