Postarea care a RUPT internetul: 3,5 milioane de like-uri in doua ore! Ce a scris Ronaldo pe net dupa primele goluri pentru Juventus

Cristiano a spart gheata la Juventus. A marcat golurile victoriei in fata lui Sassuolo (2-1).

A fost nevoie de 4 etape pentru ca Ronaldo sa inscrie primele goluri in tricoul lui Juventus. Sassuolo a plecat invinsa de pe Juventus Stadium dupa dubla lui Ronaldo. Scor final 2-1 si echipa lui Max Allegri are maxim de puncte in Serie A.

Ronaldo a marcat momentul cu o postare pe Instagram care a primit 3,5 milioane de like-uri in mai putin de doua ore.

"Sunt foarte fericit sa inscriu prima mea dubla in tricoul lui Juventus, dar mai presus de toate sa contribui la victoria importanta a echipei", a scris Ronaldo pe reteaua de socializare.

Ronaldo a ajuns la 400 de goluri marcate pentru echipele de club. A inscris pentru Sporting, United, Real Madrid si acum Juventus.