Filippo Inzaghi nu a stat mult pe bara, dupa retrogradarea din Serie A! Cu cine a semnat fostul antrenor al lui Benevento

Legenda celor de la AC Milan a fost convins deja sa preia noua echipa.

Dupa ce fratele sau, Simone Inzaghi, a fost instalat pe banca celor de la Inter in aceasta vara, Filippo Inzaghi si-a gasit si el o noua echipa, dupa ce s-a despartit de Benevento la finalul sezonului trecut.

Fostul goleador de la Milan a preluat-o pe Brescia, ramasa in Liga a 2-a si in sezonul urmator, dupa ce a fost implicata in lupta pentru promovare, insa nu a reusit sa-si indeplineasca obiectivul si sa revina in Serie A.



Brescia, fosta echipa a lui Mircea Lucescu si Gheorghe Hagi, va fi a cincea formatie la care Filippo Inzaghi va lucra ca antrenor, dupa AC Milan (2014-2015), Venezia (2016-2018), Bologna (2018-2019) si Benevento (2019-2021).