Craiova lui Rotaru, gata sa faca al doilea transfer al sezonului! Ce fundas din Italia vor sa aduca

Formatia pregatita de Ouzounidis cauta sa se intareasca pentru noul sezon.

Cu un sezon care s-a dovedit intr-un final a fi sub asteptari, CSU Craiova vrea ca in stagiunea urmatoare sa se implice foarte serios in lupta la titlu, iar pentru asta intaririle sunt necesare. Dupa aducerea lui David Lazar, de la Astra, oltenii au pus ochii pe Edgar Elizalde, de la Pescara.

Jucator de banda stanga, care poate evolua atat ca fundas, cat si ca extrema, Eizalde (21 de ani) a jucat in sezonul precedent pentru Juve Stabia, unde a strans 14 meciuri si i-a multumit pe conducatorii echipei, care ar dori sa-l pastreze in continuare.



La Juve Stabia, in Serie C, Elizalde a fost coleg cu mijlocasul roman Sergiu Suciu, iar in urma cu cativa ani, uruguayanul a jucat la Pescara, in Serie B, sub comanda legendarului antrenor ceh Zdenek Zeman, coechipier fiindu-i Mirko Pigliacelli, italianul care apara de 3 ani poarta CSU Craiova.

"Viitorul fundasului Edgar Elizalde ar putea fi in continuare la Juve Stabia, unde a jucat in ultima parte a sezonului, acumuland 14 prezente. De fapt, clubul din Campania lucreaza pentru a reinnoi imprumutul jucatorului nascut in anul 2000, de la echipa care il detine, Pescara, dar va trebui sa se lupte cu un rival strain, este vorba de Universitatea Craiova", anunta tuttomercatoweb, citand Il Messagerro.