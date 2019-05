EXTRATERESTRU! Ronaldo a ajuns la 601 goluri in cariera. 100 sunt marcate cu capul!

Cristiano Ronaldo i-a adus un punct lui Juve in derby-ul cu Torino.

Toata Romania vede Romania! Norvegia - Romania, vineri, 7 iunie, 21:45, in direct la PRO TV! Malta - Romania, luni, 10 iunie, 21:45, in direct la PRO TV!

Deja campioana in Serie A, Juventus n-a fost all in in derby-ul orasului. Torino a condus-o pana in minutul 84! Juventus a salvat un egal in minutul 84, dupa un cap perfect al lui Ronaldo. Cristiano si Messi continua cursa fantastica de la distanta! Dupa ce Leo a marcat golul 600 in Champions League, contra lui Liverpool, Ronaldo l-a depasit cu o reusita. A inscris al 601-lea gol din cariera in fata lui Torino. A fost al 100-lea gol marcat cu capul de portughez in cariera!

Juve are 19 puncte avans in fata lui Napoli in Serie A cu 3 etape inainte de finalul campionatului.