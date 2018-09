"Era o chestiune de timp". Primul interviu dat de Cristiano dupa ce a marcat in Serie A: "M-am adaptat bine"

Cristiano Ronaldo i-a adus primele puncte lui Juventus. Dubla lui a fost decisiva in victoria contra lui Sassuolo, scor 2-1.

Cristiano Ronaldo a marcat primele sale goluri in Serie A. El a dat o dubla cu Sassuolo, in victoria obtinuta cu 2-1 de Juventus.

La final, Ronaldo a spus ca se adapteaza foarte bine fotbalului italian si ca stia foarte bine ca "e o chestiune de timp pana cand va incepe sa inscrie".

"Sunt foarte fericit, am inceput foarte bine. Cei de la Sassuolo s-au aparat bine, insa evolutia noastra a fost excelenta si am obtinut o victorie meritata.

Imi doream mult sa inscriu aceste prime goluri si sunt foarte bucuros pentru ca am reusit sa o fac. Asta este fotbalul! Important este ca echipa a castigat. Sigur, am devenit putin nervos pentru ca se discuta mult despre Real Madrid si despre faptul ca eu nu marchez si vreau sa le multumesc colegilor pentru ca au fost alaturi de mine si m-au sustinut.



Stiam ca muncesc din greu la antrenamente si ca e doar o chestiune de timp pana voi marca. Cred ca ma adaptez bine in fotbalul italian", a spus Ronaldo pentru Mediaset.