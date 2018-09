"E mort! E distrus! Nu poate sa alerge" Becali n-a tinut cont ca a devenit golgheterul echipei si l-a mitraliat. Ce planuri are cu el

Gigi Becali e pregatit sa descinda din nou in vestiar, iar Florinel Coman este una dintre tinte. Faptul ca atacantul nu s-a lasat de fumat l-a scos din minti pe patronul FCSB.

FCSB a scos o remiza pe terenul campioanei CFR Cluj, scor 1-1, si a ramas in fruntea clasamentului Ligii I, cu 15 puncte acumulate in 8 etape, unul mai mult decat Astra, Sepsi si Gaz Metan.

In ciuda punctului obtinut in Gruia, Becali si-a mitraliat jucatorii, unul dintre cei mai criticati fiind Florinel Coman.

Becali e suparat pe Florinel Coman, desi atacantul a ajuns golgheterul echipei in acest sezon al Ligii I, cu 6 goluri marcate, la egalitate cu Harlem Gnohere.

Faptul ca atacantul adus de la Viitorul inca fumeaza l-a scos din minti pe Beclai.

"Eu le dau 10-15.000 de euro, imi vine sa ma las. Eu am tot incercat, ca am dat doua milioane. Dar nu mai cred...

Coman, daca baga cate doua pachete de tigari! Sufla, au 32 de substante drogangiste!

Man si Gnohere sunt singurii care au posturile asigurate. Planic mai e, apoi imi place si Benzar, iar Stan e ca ceasul", a spus Becali la Digi.

"Coman baga cate doua pachete in el, cum sa mai poata? Eu l-am vazut in timpul meciului ca sufla, rasufla. Am si zis ca e distrus, e mort. El vrea sa ajunga fotbalist asa? Pai lasa, ba, tigara, daca vrei sa ajungi fotbalist. El nu poate sa alerge. Degeaba are talent, degeaba vede jocul. E super fotbalist, are talent cat carul. Dar degeaba, daca nu poti sa alergi.

Lacatus fuma si el, dar alerga. Nici tigarile de acum nu sunt ca alea de atunci. Au inca 32 de substante narcotice, drogangiste. Au un drog pe care poti greu sa-l lasi. Asa mi-a zis si mie un specialist, ca nu stiam eu. La fotbal trebuie sa alergi", a adaugat Becali.