BREAKING NEWS: Premier League ia masuri DURE din cauza coronavirusului! Nu vor fi spectatori pe stadioane, iar meciurile vor fi INTERZISE in pub-uri

Inca un campionat isi inchide portile.

Dupa ce mai multe tari printre care si Romania, Italia sau Franta au interzis accesul spectatorilor pe stadion, Anglia se alatura si ia masuri drastice. Guvernul britanic este ingrijorat de cresterea alarmanta a cazurilor de coronavirus si va anunta in cursul zilei de azi ca toate activitatile sportive cu public vor fi interzise, informeaza The Times.



Pe langa absenta spectatorilor din tribune, Premier League va interzice difuzarea meciurilor in pub-uri, pentru a evita aglomeratia in spatii inchise. Campionatul englez nu se va intrerupe total insa, asa cum se va intampla in Italia, dar Guvernul ar putea reveni asupra deciziei, daca numarul celor infectati va creste. In prezent, Marea Britanie are peste 450 de cazuri confirmate.

Premier League va oferi fanilor care detin un abonament valid pe intregul sezon optiunea sa vizioneze meciurile de acasa, prin live stream, in ciuda faptului ca acestea nu vor fi difuzate la TV.