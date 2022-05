Dybala rămâne în Italia, dar nu la Inter! Un antrenor legendar l-ar fi convins să semneze cu alt club 

După 7 sezoane petrecute la Juventus, Paulo Dybala (28 ani) s-a despărțit de echipa alături de care a câștigat 5 titluri în Serie A. Iar, tot mai multe publicații din Italia, ar fi susținut că mijlocașul ofensiv, cel mai probabil, va evolua la Inter din vara lui 2022. Însă, La Repubblica anunță că șansele lui Dybala de a junge pe Giuseppe Meazza s-au diminiat.

Jose Mourinho (59 ani) l-ar fi contactat pe fostul jucător al lui Juventus pentru a-l convinge să semneze cu AS Roma. Printre altele, „The Special One” i-ar fi spus lui Dybala că este un fotbalist exponențial în procesul de reconstrucție al grupării de pe Olimpicon și i-ar fi mărturisit pe lângă el, are certitudinea de la șefii clubului că Roma va realiza alte transferuri sonore, pentru a prinde locul 4 în sezonul viitor, ultimul care duce automat în grupele UEFA Champions League.

???? ????????????????????????????????: Paulo Dybala is now expected to reject Inter Milan and instead sign for José Mourinho's AS Roma.

(Source: La Repubblica) pic.twitter.com/P9CGEe6Kca