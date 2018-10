ACUM LIVE SCMU Craiova - CSU Sibiu, in liga nationala de baschet! Cele doua echipe, neinvinse pana acum

SCMU Craiova - CSU Sibiu se vede LIVE pe www.sport.ro

SCMU Craiova si CSU Sibiu se intalnesc in etapa a treia a Grupei A a Ligii Nationale. Cele doua echipe sunt neinvinse pana acum.

Sibiul a invins in prima etapa Dinamo-Stiinta Bucuresti, scor 96-92, in timp ce Craiova i-a invins si ea pe bucuresteni in etapa a doua, cu 95-89.

In etapa a doua, Sibiul a trecut de BCMU FCA Pitesti, intr-un meci in care tanarul de 15 ani Cristian Cerbu a debutat in Liga Nationala.

CLICK AICI PENTRU A URMARI LIVE MECIUL CRAIOVA - SIBIU



Clasamentul grupei A a Ligii Nationale

1. UBT Cluj - 5 puncte

2. CSU Sibiu - 4 puncte

3. Steaua - 4

4. Arges Pitesti - 4

5. CSU Oradea - 3

6. SCM Timisoara - 3

7. Craiova - 2

8. Dinamo - 2