Ce s-a ales de planul "Gardos, inapoi la nationala": Mangia l-a trimis la echipa a doua a Craiovei. Care este explicatia

Florin Gardos a ajuns in iarna la Craiova, cu gandul la echipa nationala.

"Pana in vara, Gardos va fi din nou in circuitul echipei nationale", au pariat oficialii Craiovei in momentul in care l-au adus pe Gardos in Banie, iarna trecuta.

A trecut opt luni, iar Gardos nu a reusit sa isi castige locul de titular la Craiova. De echipa nationala nici nu poate fi vorba.

Mai mult, Gardos a fost trimis acum sa se antreneze cu echipa a doua.

Antrenorul Devis Mangia a explicat astazi, la conferinta de presa:

"Este o decizie tehnica. In acest moment ii avem in lot pe Kelic, Donkor si Tiago Ferreira", a spus Mangia, citat de DigiSport.