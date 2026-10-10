După o primă repriză fără goluri, „pescărușii” au deschis scorul în minutul 53. De Cuyper a înscris din pasa lui Pascal Gross și a adus avantajul echipei sale.

Patru minute mai târziu, Struijk a văzut cartonașul roșu, iar Brighton a fost nevoită să reziste presiunii gazdelor. Oaspeții au mai marcat încă o dată pe final prin Hadjam (90+3) și au plecat cu toate cele trei puncte de pe terenul „Pisicilor Negre”.

Brighton, pe podium în Premier League

După acest rezultat, Brighton ocupă locul al treilea în Premier League, cu 13 puncte după șase etape. Echipa se află în spatele lui Manchester City și Arsenal, ambele cu câte 15 puncte.

Pentru Brighton urmează debutul în Conference League. Pe 15 octombrie, formația engleză va primi vizita lui Kauno Zalgiris, iar trei zile mai târziu va juca în Premier League împotriva rivalei Crystal Palace.