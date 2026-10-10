Ipswich a obținut o victorie spectaculoasă în fața lui Fulham, scor 2-1, după ce a întors rezultatul în ultimele minute ale partidei.

„Remontada” de pus în ramă! Condusă cu 1-0 în minutul 87, Ipswich a marcat gol după gol

După o primă repriză fără goluri, Fulham a deschis scorul în minutul 55, prin Ryan Sessegnon. Oaspeții păreau aproape de victorie, însă Ipswich a dat lovitura pe final.

Ouattara a restabilit egalitatea în minutul 88, iar gazdele au continuat să atace. În al doilea minut al prelungirilor, Dara O'Shea a înscris golul victoriei, din pasa lui Jack Clarke.