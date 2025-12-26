Legenda Romei se pregătește pentru o confruntare emoționantă cu clubul la care a scris istorie ca jucător și pe care l-a antrenat până la ruptura bruscă de conducere. De Rossi a vorbit deschis despre dezamăgirea trăită în momentul îndepărtării sale, subliniind că proiectul său era abia la început și avea susținerea vestiarului.



Tehnicianul italian a explicat viziunea pe care o prezentase șefilor și a subliniat că rezultatele ulterioare ale echipei au confirmat, într-un fel, validitatea muncii sale și calitatea lotului pe care miza.



„Îmi pare rău pentru cum au decurs lucrurile, dar până la urmă au avut succesul pe care l-am prezis. Aveam un plan clar: primul an construiești, al doilea an crești, al treilea an te lupți pentru Scudetto. Nu am fost nebuni să pariem pe acest grup, pe care îl consider foarte puternic. Președinții sorbeau fiecare cuvânt pe care îl spuneam. Întotdeauna am avut multă libertate în fotbal, au avut încredere în mine și au început să-mi ceară lucruri înainte de a mă confirma pentru următorii trei ani. Apoi lucrurile s-au destrămat puțin și îmi pare rău, dar ceea ce ni s-a întâmplat mie și staff-ului meu, nu meritam asta”, a spus De Rossi.



„Nu am folosit puterea împotriva jucătorilor”



Antrenorul celor de la Genoa a atins și subiectul delicat al relației cu fosta conducere administrativă, menționând tensiunile avute cu Lina Souloukou, fostul CEO al clubului. De Rossi insistă că a rămas loial principiilor sale și jucătorilor, refuzând să se folosească de statutul său de idol al Romei pentru a-și salva postul în detrimentul echipei.



Deși recunoaște că ar fi revenit imediat dacă i s-ar fi oferit șansa, De Rossi consideră că modul în care a cționat clubul a închis ușa unei posibile întoarceri în viitorul apropiat.



„În primele mele două experiențe, am avut probleme, în moduri diferite, cu directorii. La Spal, am lămurit lucrurile cu un director, încă simt asta acum. La Roma, am avut probleme cu CEO-ul, nimic senzațional, dar probleme totuși. Demiterea? Am crezut și cred că am conștiința curată. Nu i-am trădat niciodată pe cei care erau acolo, nu am folosit niciodată «puterea» pe care o aveam în acel oraș pentru a mă proteja și a merge împotriva jucătorilor; dacă m-aș fi trădat pe mine însumi, nu aș fi fost atât de mândru de ceea ce am realizat.



Întoarcerea la Roma? Nu cred că a existat vreodată o posibilitate reală. Au făcut o alegere atât de evidentă și clară, dar nu cred că ar fi fost pasul potrivit pentru mine, chiar dacă, evident, m-aș fi întors imediat. Anul acesta nu am refuzat aproape nimic pentru că voiam să antrenez. Am refuzat divizia și câteva situații neclare; în rest, alții m-au refuzat pe mine”, a mai transmis tehnicianul.



Luni, De Rossi se va afla în ipostaza rară de a dori înfrângerea Romei, un sentiment care, după cum singur recunoaște, îi stârnește o reacție de amuzament amar, având în vedere dragostea sa necondiționată pentru culorile giallorosse.



„Meciul împotriva Romei va fi special, sunt curios. Întotdeauna mi-am dorit ca Roma să câștige, în fiecare zi a vieții mele, acesta este lucrul care mă face să râd cel mai mult. Va trebui să muncesc o săptămână pentru a-i face să piardă”, a încheiat De Rossi.

