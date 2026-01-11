În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Cristi Chivu rămâne lider în campionatul Italiei, cu 43 de puncte, la trei lungimi în fața lui AC Milan și la patru în fața lui Napoli și AS Roma.

Chivu, doar nota 6 pentru meciul cu Napoli

Cristi Chivu a primit nota 6 din partea italienilor de la TuttoMercatoWeb. Italienii au remarcat că antrenorul român nu a venit cu nicio inovație în alcătuirea echipei de start și a mizat din nou pe formula obișnuită.

De altfel, jurnaliștii TMW au scris că deși Inter a început ezitant în ambele reprize, nerazzurrii au fost cei care au marcat primii de fiecare dată, însă elevii lui Cristi Chivu nu au reușit să țină de rezultat.

”Nicio surpriză în alcătuirea echipei, alegerile sale se îndreaptă către cei mai bine cotați și utilizați în ultima perioadă. Sub presiunea pusă de Napoli, Inter abia a ieșit din propria jumătate, însă, la prima ocazie, Inter este cea care marchează și câștigă astfel teren, păcat însă că avantajul este anulat rapid, iar Napoli face 1-1.

În repriza a doua, echipa sa începe din nou prost, dar, la fel ca în prima, reușește totuși să treacă în avantaj. Penalty-ul lui Calhanoglu dă iluzia succesului, însă după puțin timp McTominay îi readuce pe toți cu picioarele pe pământ”, au scris italienii.

Inter a deschis scorul pe San Siro prin golul marcat de Federico Dimarco în minutul 9, însă Scott McTominay a reușit să restabilească egalitatea în minutul 26. Nerazzurrii au trecut din nou în avantaj în minutul 73, când Hakan Calhanoglu a marcat din penalty. Tot McTominay le-a refuzat victoria celor de la Inter cu un gol înscris în minutul 81.

