Denzel Dumfries (30 de ani), Marc Cucurella (27 de ani), Ibrahima Konate (27 de ani) și Bernardo Silva (31 de ani) sunt jucătorii pe care Real Madrid i-a transferat până acum, și nu are de gând să se oprească aici. Pe lângă numele spectaculoase care au semnat deja cu Real Madrid, sunt câteva nume importante care pot fi trecute pe lista de ”plecări”.

Aurelien Tcouameni ar putea pleca de la Real Madrid pentru 90 de milioane de euro

Aurelien Tchouameni (26 de ani), mijlocașul care evoluează din 2022 pentru Real Madrid, ar putea pleca în această vară de la echipă. Mijlocașul francez ar putea intra în planurile lui Mourinho pentru noul sezon, dar clubul nu ar spune ”nu” pentru un transfer, mai ales în contextul în care se pregătește o reconstrucție masivă la echipă.

Potrivit ESPN, Real Madrid este gata să accepte o ofertă venită pe adresa clubului pentru Tchouameni dacă aceasta va fi de aproximativ 90 de milioane de euro.

În această perioadă, mijlocașul francez nu duce lipsă de oferte. Este în capul listei de priorități la Manchester United, club care a obținut calificarea în UEFA Champions League pentru sezonul următor.

Tchouameni joacă la Real Madrid de patru ani. În 2022 a fost transferat de la AS Monaco pentru 80 de milioane de euro, iar de atunci a bifat 195 de partide pe ”Bernabeu”.

Ce prim 11 ar putea alinia Real Madrid în noul sezon

Jose Mourinho și-ar dori să folosească sistemul 4-2-3-1 în noul sezon. În urmă cu 13 ani, la primul mandat la Madrid, portughezul a mizat pe un sistem 4-3-3.

Cum ar putea arăta Real Madrid sub comanda lui Jose Mourinho (4-2-3-1): Courtois - Dumfries, Konate, Rudiger, Cucurella - B. Silva, Valverde - Bellingham - Rodrygo, Mbappe, Vinicius Jr.

Rămâne de văzut dacă oficialii de la Madrid vor mai realiza alte transferuri de marcă în această perioadă de mercato.