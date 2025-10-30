Galeria lui Rapid a afișat bannere in memoriam pentru tragediile care au zguduit România: ”RIP Teodora Maftei” + referințe către incidentele Colectiv, Rahova și Certej

Rapid a întâlnit-o joi seară pe CSC Dumbrăvița în prima rundă din Cupa României. Cele două echipe s-au confruntat pe Giulești, chiar dacă bănățenii sunt, pe hârtie, gazde.

Gestul a adăugat o notă solemnă începutului de meci, amintind că fotbalul, dincolo de rivalități, rămâne și un spațiu al memoriei și al solidarității.

Încă din primele minute ale partidei, facțiunile Original și Rahova au afișat o serie de bannere comemorative, menite să aducă un omagiu evenimentelor tragice care, de-a lungul anilor, au zguduit România tocmai în luna octombrie.

Emilian Dolha, recunoscut și îmbrățișat de un star al fotbalului: "Toată lumea îl știe pe el, pe mine nu mă știe nici dracu'"

Îl recunoști? Așa arată astăzi mijlocașul care rupea plasele în Liga 1 acum 10 ani

Foto: Alexandra Costea / Reporter Pro TV

Astfel, pe unul dintre bannere a fost inscripționată data de 30 octombrie 1971, o amintire a Dezastrului de la Certej, când ruperea unui baraj de decantare a provocat moartea a zeci de oameni și a distrus o parte din localitate.



O altă referință, 30 octombrie 2015, a vizat tragedia din clubul Colectiv, moment care a rămas adânc înrădăcinat în memoria colectivă, fiind un simbol al durerii și al revoltei civice.



Galeria a evocat și cel mai recent eveniment tragic, cel din 17 octombrie 2025, când cartierul Rahova a fost cutremurat de o explozie cauzată de scurgeri de gaze, a fost distrus un bloc și au fost provocate pierderi omenești.



Rapidiștii nu au omis-o nici pe fotoreporterul și jurnalista Teodora Maftei, prezentă la concertul Goodbye to Gravity. Ea s-a stins din viață la 36 de ani, în noiembrie 2015, la nici două săptămâni de la Colectiv.

