Rapidiștii au comemorat tragicele accidente care au lovit țara.
Rapid a întâlnit-o joi seară pe CSC Dumbrăvița în prima rundă din Cupa României. Cele două echipe s-au confruntat pe Giulești, chiar dacă bănățenii sunt, pe hârtie, gazde.
Galeria lui Rapid a afișat bannere in memoriam pentru tragediile care au zguduit România: ”RIP Teodora Maftei” + referințe către incidentele Colectiv, Rahova și Certej
Încă din primele minute ale partidei, facțiunile Original și Rahova au afișat o serie de bannere comemorative, menite să aducă un omagiu evenimentelor tragice care, de-a lungul anilor, au zguduit România tocmai în luna octombrie.
Gestul a adăugat o notă solemnă începutului de meci, amintind că fotbalul, dincolo de rivalități, rămâne și un spațiu al memoriei și al solidarității.
Foto: Alexandra Costea / Reporter Pro TV
Astfel, pe unul dintre bannere a fost inscripționată data de 30 octombrie 1971, o amintire a Dezastrului de la Certej, când ruperea unui baraj de decantare a provocat moartea a zeci de oameni și a distrus o parte din localitate.
O altă referință, 30 octombrie 2015, a vizat tragedia din clubul Colectiv, moment care a rămas adânc înrădăcinat în memoria colectivă, fiind un simbol al durerii și al revoltei civice.
Galeria a evocat și cel mai recent eveniment tragic, cel din 17 octombrie 2025, când cartierul Rahova a fost cutremurat de o explozie cauzată de scurgeri de gaze, a fost distrus un bloc și au fost provocate pierderi omenești.
Rapidiștii nu au omis-o nici pe fotoreporterul și jurnalista Teodora Maftei, prezentă la concertul Goodbye to Gravity. Ea s-a stins din viață la 36 de ani, în noiembrie 2015, la nici două săptămâni de la Colectiv.
