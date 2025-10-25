Genoa se află pe ultimul loc în Serie A înaintea meciului cu Torino din etapa a opta, care va avea loc duminică, de la ora 13:30.

Echipa patronată de Dan Șucu a adunat doar trei puncte în șapte meciuri și nu a bifat încă prima victorie în Serie A.



Dan Șucu vrea să reînnoiască trei contracte la Genoa



Rezultatele slabe din această perioadă pot fi puse și pe seama plecărilor importante din vară de la echipa lui Patrick Vieira, astfel că Dan Șucu vrea să se asigure că nu va mai pierde jucători importanți de la echipă.

Patronul lui Genoa este gata să le ofere contracte noi lui Jeff Ekhator (18 ani, atacant), Aaron Martin (28 de ani, fundaș) și Morten Thorsby (29 de ani, mijlocaș), conform Tuttomercatoweb.

În cazul jucătorului de 18 ani este vorba despre o prelungire a contractului până în 2030, iar ceilalți jucători vor avea oferte pentru prelungirea înțelegerii până în 2027.

Dacă toți cei trei jucători vor accepta ofertele, contractele lor se vor mări pe o perioadă de încă un an, dar cu siguranță vor avea un salariu sensibil mai mare.

