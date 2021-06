Curg ofertele pentru Razvan Marin! Presa italiana anunta ca romanul e dorit de o super putere din Ligue 1

Evolutiile bune ale mijlocasului nu au ramas neremarcate de catre specialisti.

Dupa ce s-a vorbit de interesul lui AC Milan pentru mijlocasul lui Cagliari, agentul jucatorului fiind chiar prezent la baza Milanello pentru a purta discutii cu vicecampioana italiei, acum se pare ca si alte formatii isi arata dorinta de a-si asigura serviciile fotbalistului.

CagliariNews24 scrie ca grupare franceza va face in scurt timp o oferta pentru Razvan Marin. "Cele 18 milioane de euro cerute in schimbul lui Marin nu i-au descurajat pe francezi, care vor incerca sa-l transfere cu o noua oferta", scrie sursa citata.



Prima oferta a celor de la Lyon, in valoare de 15 milioane de euro, a fost refuzata de Cagliari. Razvan Marin a ajuns la Cagliari in urma cu un an, sub forma de imprumut, de la Ajax. In aceasta vara, mijlocasul fost transferat definitiv de formatia italiana, pentru 10 milioane de euro.