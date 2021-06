Razvan Marin, nemultumit de ratarea Campionatului European: "Este cea mai mare dezamagire"

EURO 2020 este in plina desfasurare, insa nationala Romaniei nu este printre participante.

Deoarece am pierdut barajul cu Islanda, Romania priveste acest turneu final doar din tribune, ratand sansa de a juca pe Arena Nationala, in fata suporterilor romani.

Razvan Marin, considerat unul dintre liderii actualei generatii a Romaniei, este dezamagit ca nu si-a condus echipa catre al doilea EURO consecutiv. Romania a ratat sansa sa joace doua meciuri pe teren propriu si, de ce nu, obtinerea unui rezultat bun.

De asemenea, pentru jucatorii nationalei si pentru toti oamenii implicati in fenomenul fotbalistic, ultimele rezultatele ale primei reprezentative sunt mai mult decat dezamagitoare.

”Este cea mai mare dezamagire cand ne bate Armenia sau Georgia, mi-e greu sa cred ca poate sa fie altcineva mai dezamagit decat noi. Incercam sa dam tot ce avem mai bun, vrem sa castigam, sa facem toata tara, familiile noastre, suporterii, mandri de noi.

Sunt optimist totusi, apar si tineri foarte buni, sper sa construim ceva, sa avem o strategie buna. Cred ca Radoi vrea sa schimbe mentalitatea, sa jucam cu totul altceva, e normal sa mai apara si rezultate negative.

Dar nu e nimic pierdut nici pentru Mondiale, speram sa vina victoriile in septembrie. In privinta convocarii la lotul pentru Jocurile Olimpice, nu cred ca ma lasa Cagliari sa merg. Oricum, am fost la o sedinta la Comitetul Olimpic, este o situatie complicata, cu teste, carantina”, a explicat Razvan Marin la Digi Sport .