Razvan Marin raspunde speculatiilor cu privire la un posibil transfer! "Nu ma grabesc, vreau sa am continuitate"

Mijlocasul roman ar putea face pasul catre o echipa mai bine cotata in aceasta vara.

Dupa un sezon foarte bun la Cagliari, pe care a ajutat-o prin evolutiile sale sa se salveze de la retrogradare, Razvan Marin ar putea face obiectul unui transfer in aceasta vara, dupa cum a anuntat presa din Italia. AC Milan pare cea mai interesata, iar pretul ar putea fi de 15 milioane de euro. Fotbalistul roman spune ca vrea sa ramana concentrat la ce are de facut si ca spera sa progreseze in continuare.

"A fost un parcurs corect in cariera mea, pas cu pas pana acum. Iar per total am reusit un sezon bun, a fost greu la inceput, nu jucasem la Ajax, dar m-am adaptat, mi-am intrat in ritm dupa 2-3 luni. A fost un progres continuu, am crescut de la meci la meci. Am invatat tactic foarte mult.

Si fizic ma simt mai puternic, am mai multa incredere, ma simt mult mai bine, mai bine si decat in Belgia. Sunt mult mai sigur pe mine. Doresc sa mai joc un an aici, au fost echipe din Serie A si nu numai interesate de mine, dar nu ma grabesc, mai vreau sa fac un sezon foarte bun, sa am continuitate", a spus Razvan Marin, pentru Digisport.