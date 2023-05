Cum și-a motivat Luciano Spalletti plecarea de la Napoli! Campioana Italiei caută antrenor 

Sezonul 2022-2023 a fost de vis pentru Napoli. Echipa a câștigat mult râvnitul titlu în Italia, după o pauză de 33 de ani, ultimul trofeu fiind adus de marele Diego Armando Maradona.

Luciano Spalletti nu o va pregăti pe Napoli din vară

Dirijorul acestui succes a fost Luciano Spalletti (64 ani), care a devenit cel mai bătrân antrenor care triumfă în Serie A. Atât de mândru de realizare, tehnicianul italian a ținut să imortalizeze acest moment, așa că și-a făcut un tatuaj pe antebraț cu emblema lui Napoli, însoțită de numărul 3, campionatele pe care clubul le-a câștigat de-a lungul istoriei.

Însă, în ciuda acestei performanțe, Luciano Spalletti a anunțat oficial că nu va mai continua la Napoli din sezonul 2023-2024. Acesta a motivat că exclude că preia o altă echipă și că are nevoie de un an de pauză.

„Uneori ne despărţim din prea multă dragoste. Acum nu sunt în stare să dau tot ce merită Napoli. Am nevoie să mă odihnesc. Mă simt obosit. Trebuie să iau o pauză. Nu voi antrena pe Napoli sau alte echipe. Voi sta un an.

Nu ştiu dacă se poate numi an sabatic, dar i-am spus că mă opresc în acest sezon (n.r. lui Aurelio De Laurentiis), nu mai antrenez Napoli sau altă echipă”, a declarat Luciano Spalletti, potrivit La Gazzetta dello Sport.

Patronul lui Napoli, prima reacție după plecarea lui Luciano Spalletti

Aurelio De Laurentiis a fost primul care a dat de înțeles că Napoli se va despărți de Luciano Spalletti. Patronul campioanei Italiei a dezvăluit că antrenorul i-a cerut să nu-și ducă angajamentul până la capăt pentru că are nevoie de un an de pauză.

„Spalletti este un om liber. Când cineva vine la tine şi îţi spune: 'Am făcut tot ce am putut, un ciclu din viaţa mea s-a încheiat, am un contract cu tine, dar aş prefera să am un an sabatic'... Ce faci? Eşti împotrivă?

El a oferit tot, îi mulţumesc, iar acum este bine ca el să continue să facă ceea ce dorește”, a spus Aurelio De Laurentiis.