Reactia presei din Italia dupa ce Radu a debutat ca titular la Inter: "Nu a gresit la golul primit" Ce note a primit romanul

Ionut Radu a fost titular in premiera in poarta campioanei Italiei.

Portarul roman a avut mult timp de asteptat pentru a-si indeplini visul, acela de a jucat in primul 11 al lui Inter, insa in cele din urma a reusit, fiind folosit din primul minut de Antonio Conte in partida contra celor de la AS Roma, castigata de formatia sa cu 3-1. In ciuda faptului ca a primit gol, jurnalistii italieni nu au avut ce sa-i reproseze jucatorului roman, pe care l-au notat cu 6, atat cei de la Gazzetta dello Sport, cat si cei de la Tuttomercatoweb.

"Debutul pe care l-a asteptat. Putin neinspirat la golul lui Mkhitaryan, cu acea deviere, dar s-a revansat cu doua parade bune la Pellegrini si Dzeko", au concluzionat cei de la Gazzetta dello Sport, iar Tuttomercatoweb l-a apreciat si ea pe fotbalist: "Portarul roman si-a facut debutul ca titular in acest sezon si la Inter. Cateva interventii in prima repriza, in timp ce in a doua parte atacurile neincetate ale Romei l-au pus la treaba. S-a descurcat bine, fara a excela. Nu a gresit la golul primit".



Radu este asteptat sa apere si in ultimele doua meciuri din actualul sezon al lui Inter, in derby-ul cu Juventus, in care practic se face in mod neoficial predarea "coroanei" de campioana a Italiei, si in cel cu Udinese, epilogul sezonului pentru formatia lui Antonio Conte.