Cristi Chivu a ajuns pe prima pagină la Gazzetta dello Sport! Ce a scris publicația italiană

Cristi Chivu nu s-a mulțumit cu cele trei puncte și le-a transmis jucătorilor săi un mesaj clar: Inter trebuie să domine, nu doar să câștige.

La Gazzetta dello Sport i-a dedicat antrenorului român titlul principal al zilei. „Chivu scutură echipa, e nevoie de mai mult. Superficialitate și prea multe blackout-uri cu Verona și Kairat: tehnicianul, furios, dă scânteia pentru Scudetto”, au scris italienii pe prima pagină.

