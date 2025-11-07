Cristi Chivu a ajuns pe prima pagină la Gazzetta dello Sport! Ce a scris publicația italiană

Cristi Chivu nu s-a mulțumit cu cele trei puncte și le-a transmis jucătorilor săi un mesaj clar: Inter trebuie să domine, nu doar să câștige.
La Gazzetta dello Sport i-a dedicat antrenorului român titlul principal al zilei. „Chivu scutură echipa, e nevoie de mai mult. Superficialitate și prea multe blackout-uri cu Verona și Kairat: tehnicianul, furios, dă scânteia pentru Scudetto”, au scris italienii pe prima pagină.
Cristi Chivu a ajuns pe prima pagină la Gazzetta dello Sport
Inter a controlat startul meciului cu Kairat, a ratat prin Lautaro și a deschis scorul chiar înainte de pauză. Kazahii au egalat imediat după reluare, iar tensiunea din San Siro a crescut. Carlos Augusto a rezolvat însă meciul cu un șut puternic din marginea careului.
Rezultatul nu l-a liniștit pe Chivu. Potrivit presei italiene, românul și-a ținut jucătorii în vestiar după meci și le-a vorbit apăsat. „Vincere non basta”, ar fi spus el. „Să câștigăm nu e destul.”
Inter Milano are 12 puncte din 12 posibile, la egalitate cu Bayern și Arsenal. Kairat rămâne fără victorie. Vezi mai jos clasamentul actualizat din UEFA Champions League.