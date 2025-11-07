Cristi Chivu a ajuns pe prima pagină la Gazzetta dello Sport! Ce a scris publicația italiană

Cristi Chivu a ajuns pe prima pagină la Gazzetta dello Sport! Ce a scris publicația italiană Serie A
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter a câștigat cu 2-1 în fața lui Kairat Almaty și a bifat a patra victorie consecutivă în grupele Champions League.

TAGS:
cristi chivugazzeta dello sportInter Milano
Din articol

Cristi Chivu nu s-a mulțumit cu cele trei puncte și le-a transmis jucătorilor săi un mesaj clar: Inter trebuie să domine, nu doar să câștige.

La Gazzetta dello Sport i-a dedicat antrenorului român titlul principal al zilei. „Chivu scutură echipa, e nevoie de mai mult. Superficialitate și prea multe blackout-uri cu Verona și Kairat: tehnicianul, furios, dă scânteia pentru Scudetto”, au scris italienii pe prima pagină.

Cristi Chivu a ajuns pe prima pagină la Gazzetta dello Sport

Inter a controlat startul meciului cu Kairat, a ratat prin Lautaro și a deschis scorul chiar înainte de pauză. Kazahii au egalat imediat după reluare, iar tensiunea din San Siro a crescut. Carlos Augusto a rezolvat însă meciul cu un șut puternic din marginea careului.

Rezultatul nu l-a liniștit pe Chivu. Potrivit presei italiene, românul și-a ținut jucătorii în vestiar după meci și le-a vorbit apăsat. „Vincere non basta”, ar fi spus el. „Să câștigăm nu e destul.”

Inter Milano are 12 puncte din 12 posibile, la egalitate cu Bayern și Arsenal. Kairat rămâne fără victorie. Vezi mai jos clasamentul actualizat din UEFA Champions League.

Clasamente oferite de Sofascore
Articol recomandat de stirileprotv.ro
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului
ARTICOLE PE SUBIECT
&bdquo;Tata&rdquo; Martino is back! Cu ce club a semnat fostul antrenor de la Barcelona
„Tata” Martino is back! Cu ce club a semnat fostul antrenor de la Barcelona
Universitatea Craiova, la două puncte de calificarea directă &icirc;n optimile Conference League!
Universitatea Craiova, la două puncte de calificarea directă în optimile Conference League!
Unde a pierdut FCSB meciul cu Basel și ce a c&acirc;știgat &icirc;n Elveția
Unde a pierdut FCSB meciul cu Basel și ce a câștigat în Elveția
ULTIMELE STIRI
Ce a spus Shaqiri despre golul fabulos marcat de Darius Olaru &icirc;n Basel - FCSB
Ce a spus Shaqiri despre golul fabulos marcat de Darius Olaru în Basel - FCSB
Dinamo - Minaur Baia Mare, LIVE din Liga Zimbrilor pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30
Dinamo - Minaur Baia Mare, LIVE din Liga Zimbrilor pe Pro Arena și VOYO de la ora 17:30
Atacantul care face spectacol &icirc;n Ligue 1 etapă de etapă, convocat &icirc;n premieră la naționala Argentinei
Atacantul care face spectacol în Ligue 1 etapă de etapă, convocat în premieră la naționala Argentinei
Prima reacție a lui Florin Cernat, după ce MM Stoica l-a anunțat drept noul director sportiv la FCSB
Prima reacție a lui Florin Cernat, după ce MM Stoica l-a anunțat drept noul director sportiv la FCSB
Reacția lui Rotaru după ce Mirel Rădoi a clacat nervos pentru al doilea meci consecutiv
Reacția lui Rotaru după ce Mirel Rădoi a clacat nervos pentru al doilea meci consecutiv
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: &rdquo;Cum să faci așa ceva?&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB după eșecul cu Basel: ”Cum să faci așa ceva?”

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la r&acirc;nd pentru roș-albaștri &icirc;n Europa League

FC Basel - FCSB 3-1. Al treilea eșec la rând pentru roș-albaștri în Europa League

Plătește T&acirc;rnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: Trebuie să luăm!

Plătește Târnovanu pentru eliminarea cu Basel? Răspunsul lui Becali și transferul anunțat: "Trebuie să luăm!"

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: &rdquo;Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!&rdquo;

Gigi Becali a făcut anunțul imediat după eșecul cu Basel: ”Te bag și nu faci nimic. Gata, la revedere!”

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o &bdquo;remontada&rdquo; de senzație! Nota primită de rom&acirc;n

Andrei Rațiu a intrat pe teren la scorul de 0-2 și după a venit o „remontada” de senzație! Nota primită de român

Gigi Becali a dezvăluit planul secret al lui Louis Munteanu, după ce transferul la FCSB a picat: &rdquo;Mi-a zis cineva!&rdquo;

Gigi Becali a dezvăluit planul secret al lui Louis Munteanu, după ce transferul la FCSB a picat: ”Mi-a zis cineva!”



Recomandarile redactiei
Prima reacție a lui Florin Cernat, după ce MM Stoica l-a anunțat drept noul director sportiv la FCSB
Prima reacție a lui Florin Cernat, după ce MM Stoica l-a anunțat drept noul director sportiv la FCSB
Ce a spus Shaqiri despre golul fabulos marcat de Darius Olaru &icirc;n Basel - FCSB
Ce a spus Shaqiri despre golul fabulos marcat de Darius Olaru în Basel - FCSB
Atacantul care face spectacol &icirc;n Ligue 1 etapă de etapă, convocat &icirc;n premieră la naționala Argentinei
Atacantul care face spectacol în Ligue 1 etapă de etapă, convocat în premieră la naționala Argentinei
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat &icirc;n timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
L-a băgat pe Rațiu și s-a lăsat cu scandal! Antrenorul a explodat în timpul meciului și a rupt ușa imediat după fluierul final
Reacția lui Rotaru după ce Mirel Rădoi a clacat nervos pentru al doilea meci consecutiv
Reacția lui Rotaru după ce Mirel Rădoi a clacat nervos pentru al doilea meci consecutiv
Alte subiecte de interes
De la Generația de Suflet la Generația de Souffl&eacute;? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
De la Generația de Suflet la Generația de Soufflé? Ezitarea FRF poate dezumfla rapid performanța din 2024
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! &rdquo;Regele&rdquo; va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Gică Hagi și-ar fi ales succesorul la Farul Constanța! ”Regele” va dezvălui după meciul cu FC Botoșani dacă merge la națională
Reactia presei din Italia dupa ce Radu a debutat ca titular la Inter: Nu a gresit la golul primit Ce note a primit romanul
Reactia presei din Italia dupa ce Radu a debutat ca titular la Inter: "Nu a gresit la golul primit" Ce note a primit romanul
Chivu l-a luat pe Mutu! Adelina e in primul 11
Chivu l-a "luat" pe Mutu! Adelina e in "primul 11"
Fără vreo șansă să joace &icirc;n poarta lui Inter Milano, a fost &icirc;mprumutat tot &icirc;n Serie A!
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
CITESTE SI
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală &icirc;n care o femeie a fost aruncată &icirc;n aer de un cablu rupt

stirileprotv ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs teribilul accident din Capitală în care o femeie a fost aruncată în aer de un cablu rupt

Momentul terifiant &icirc;n care un piton uriaș atacă un ghid turistic! Bărbatul a fost tras &icirc;n apă și sugrumat de șarpele agresiv

protv Momentul terifiant în care un piton uriaș atacă un ghid turistic! Bărbatul a fost tras în apă și sugrumat de șarpele agresiv

VIDEO. Momentul &icirc;n care o fetiță de 11 ani &icirc;l confruntă pe Putin: &bdquo;Unchiul meu e trimis din nou la război&rdquo;. Reacția liderului

stirileprotv VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului

Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din Rom&acirc;nia: &bdquo;Am desfășurat o analiză a portofoliului&rdquo;

stirileprotv Mesajul gigantului Carrefour privind posibila sa plecare din România: „Am desfășurat o analiză a portofoliului”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!