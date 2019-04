Cristiano Ronaldo nu se mai satura! E singurul om din lume care are o astfel de masina: costa 11 MILIOANE EURO! FOTO

Cristiano Ronaldo adora masinile rapide.

Pe langa iubirea pentru fotbal, Cristiano Ronalddo mai are un hobby important: masinile. Portughezul are zeci de modele de lux in garajul sau pentru care a platit de-a lungul timpului peste 10 milioane de euro.

Televiziunea Cuatro din Spania anunta ca Ronaldo ar fi noul proprietar al celui mai nou model lansat de Bugatti, La Voiture Noire, editie limitata la un singur exemplar care costa o avere: 11 milioane de euro! Masina a fost construita de Bugatti cu ocazia implinirii a 110 ani de existenta.

Cristiano Ronaldo e mare fan Bugatti si a avut in garaj Veyron Super Sport, dar si Chiron, care costa 2,5 milioane de euro. Ronaldo a fost si imaginea companiei si a promovat modelul Chiron intr-o serie de spoturi publicitare.

La Voiture Noire a fost construita de Bugatti ca omagiu unui model vechi, Type 57 Atlantic, construit in anii '30 in doar patru exemplare. Masina de 11 milioane de euro are un motor quad-turbo W-16 ce produce 1479 de cai putere si o viteza de top de 418 km/h. Bugatti a anuntat ca au fost sute de doritori pentru acest model, insa a ales sa mearga ea direct la un client selectat special. Cuatro sustine ca Ronaldo ar fi acel client. Un om cunoscut, capabil sa cumpere aceasta masina si care sa mai fi detinut in trecut masini Bugatti.



